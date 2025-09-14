「らあめん花月嵐」は2025年9月3日(水)より、『豚スタミナ月見ラーメン』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始しました。 らあめん花月嵐『豚スタミナ月見ラーメン』 販売価格：1,080円(税込)「らあめん花月嵐」は2025年9月3日(水)より、『豚スタミナ月見ラーメン』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始。 ■クセになるスタミナ醤油味！豚スタミナ月見ラーメン登場！！花月嵐、9月の期間限定ラーメン