「広島−ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）１５日・広島戦（マツダスタジアム）でＮＰＢ復帰後、１軍初登板初先発するヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が最終調整を行った。１５日に向け「勝ちに貢献できたら一番だと思う。自分も状態が上がってきている。呼んでもらえるということは戦力として見てもらえたと思う。しっかりとピッチングができればいい」と覚悟を示した。米大リーグ、フィリーズ傘下２Ａレディングを自