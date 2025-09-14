秋元康プロデュースによる昭和歌謡グループ・SHOW-WA＆MATSURIが14日、初となる東京・明治座での公演を開催した。公演前には12人全員が囲み取材に応じ、歴史あるステージに立つ喜びや今後の夢を語った。【ライブ写真多数】色合いが美しい！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子今回のステージは1873年4月の創業以来、人形町にて演劇の火をともし続けてきた明治座からのラブコールを受けて実現。メンバーたち