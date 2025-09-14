９月13日、マニラ。試合後の取材エリアで、郄橋藍は、現地のフィリピン人記者の質問に流暢な英語で答えていた。10人以上に囲まれ、記者というよりはスタッフのような人も混じっているのか、スマートフォンのカメラを起動し、撮影しながら配信しているような人もいた。その人気は海を越え、グローバルになっていることを象徴していた。どんな状況でも、笑顔さえ作って受け応えできるのは郄橋の度量と言えるか。そ