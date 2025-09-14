フィリーズ傘下のマイナーから加入したヤクルト・青柳晃洋投手が１４日、ＮＰＢ復帰後初戦となる１５日の広島戦（マツダ）に向けて意気込みを語った。イースタンでは５試合で１勝３敗、防御率６・０５。日米のボールに違いに慣れるまで時間を要したが、７日のロッテ２軍戦（戸田）では５回１安打無失点の好投を披露。「状態的には上がってきているので、（１軍に）呼んでもらったからにはしっかりとピッチングができたらいいか