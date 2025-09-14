◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽法大８―７慶大＝延長１１回＝（１４日・神宮）法大が死闘の末に慶大に先勝した。１３日の初戦が引き分けに終わって迎えた第２日。７―７で迎えた延長１１回１死満塁から押し出し四球で決勝点を奪った。今秋ドラフト候補の法大・松下歩叶（あゆと）主将（４年＝桐蔭学園）はこの日１安打１打点３出塁。初回１死一、三塁では初球を中前にはじき返して１点を先制した。「初球を振れる