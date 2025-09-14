◆パ・リーグ楽天５-１ロッテ（１４日・楽天モバイル）ロッテ・小島和哉投手が先発し、５回８５球を投げて３安打５四球、４失点で８敗目を喫した。２回に２四球などで無死満塁のピンチを招き、鈴木大に右犠飛を打たれてあっさり先制点を失った。３回にも２四球と暴投などで２死二、三塁からフランコに２点打を許し、４回には先頭の浅村にソロを被弾するなど、精彩を欠いた。吉井監督は「相手（藤井）も悪かったのですが、