◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽決勝米国２−０日本（１４日・沖縄セルラー那覇）決勝は日本が米国に敗れ、９戦目で今大会初黒星。２０２３年に続く世界一連覇はならなかった。小倉全由監督（６８）＝前日大三監督＝率いる若き侍は大会８連勝と勝ち続け、日本野球の底力を示したが、頂点へあと一歩及ばなかった。先発した２年生左腕の末吉良丞（沖縄尚学）は３回まで無失点の