◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権最終日（2025年9月14日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）首位タイから出た桑木志帆（22＝大和ハウス工業）は3バーディー、3ボギーの72で回り、通算10アンダーで並んだ金沢志奈（30＝クレスコ）とのプレーオフに進んだが、1ホール目で敗れて2位に終わった。「今は本当に悔しい」。桑木の頬を涙が伝った。18番で行われたプレーオフ1ホール目。ティーショットが左の深い