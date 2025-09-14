◆大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）休場明けの横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を渡し込み、好スタートとした。過去１０勝３敗の４０歳の鉄人に、土俵際に突き落とされ、ひやりとしたが、左手で相手の右足を抱えながら体をあずけた。豊昇龍は横綱に昇進した３場所で途中休場、１２勝３敗、途中休場と、まだ賜杯に手が届いていない。それどころか、序盤に黒星が続き、２度も休場に追い込まれている。