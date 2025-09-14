ブラジル代表のアンチェロッティ監督が１３日、２６年６月開幕の北中米Ｗ杯に向け「ＰＫ戦専用ＧＫ」を準備する構想を明かした。同国メディアが報じた。指揮官は「ブラジルは２２年カタールＷ杯の準々決勝で、クロアチアにＰＫ戦の末に敗れた。来年のＷ杯へ向けて、ＰＫ戦専用のＧＫを準備することを考えている」と語り、候補として現代表の第３ＧＫウーゴ・ソウザ（２６）＝コリンチャンス＝の名前を挙げた。「彼は長身（１