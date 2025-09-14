フィリーズ傘下2Aから加入したヤクルト・青柳晃洋投手が、15日の広島戦（マツダ）で日本球界復帰後初登板する。NPBでのマウンドは阪神時代の昨年9月30日のDeNA戦（甲子園）以来、350日ぶり。青柳はヤクルト入団後、イースタン・リーグで5試合に登板。1勝3敗で防御率6・05ながら、前回登板の7日ロッテ戦は5回を1安打4奪三振無失点の好投で白星。そこから中7日での登板となる。▼青柳（1軍に）呼んでもらえるということは