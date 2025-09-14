◆大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に押し出され、敗れた。伯桜鵬の強い押しに引いてしまい、一気に攻め込まれた。若隆景は、夏場所を小結で１２勝、先場所を関脇で１０勝。大関昇進の目安「三役で直近３場所３３勝」には今場所１１勝で到達する。２２年春場所、１２勝３敗で初優勝。大関の有力候補となったが、２３年春場所で右膝に大けがを