◇U18W杯決勝日本0−2米国（2025年9月14日沖縄セルラー）日本が決勝で米国に0−2で敗れ、連覇はならなかった。米国は3年ぶり11度目の世界一となった。ここまで無傷の8連勝で勝ち上がり、スーパーRで競り勝った米国と再戦。先発の末吉良丞投手（2年＝沖縄尚学）は3回まで無失点と力投したが、4回1死一、三塁とピンチを広げ、一塁内野安打を許して1点を失った。なおも1死一、二塁から石垣元気投手（3年＝健大高崎）が登