おとといから長崎県に訪問中の天皇皇后両陛下は、「国民文化祭」などの開会式に出席されました。きょう午後2時ごろ、佐世保市で「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」の開会式が両陛下出席のもと行われました。「被爆80年という節目を迎えたこの長崎の地で、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されることは大変意義深く、関係者の皆さんの尽力に対し、心から敬意を表します」長崎にゆかりのある子どもから大人までが