栃木県の東北自動車道で、事故を起こして停まっていた車に別の車が追突し、2歳の男の子が意識不明の重体です。警察は、先に事故を起こした男を無免許運転などの疑いで逮捕しました。【写真を見る】2歳男児意識不明の東北自動車道･追突事故立ち去っていた運転手のトルコ国籍男を無免許運転などの疑いで逮捕容疑を一部否認栃木県鹿沼市の東北自動車道・下り線。事故を起こした車がハザードランプを点滅させ、ガードレール脇に停