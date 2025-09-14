タレント中川翔子（40）が14日、X（旧ツイッター）を更新。今年5月、新たに立ち上げを発表した個人事務所の所属となったタレントを紹介した。「独立して作った新事務所ミラクルに入ってくれた安井南ちゃん！」とし、「ミス日本、ヌンチャクが特技、めちゃ面白い妹です！南ちゃんにしかない個性とミラクルを応援しているよ！みなさま、ぜひよろしくお願いします！」と呼びかけ、2ショット写真を公開した。また、「個人事務所じ