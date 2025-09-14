国内外の演奏家が集う金沢のジャズの祭典、「金沢ジャズストリート」が13日から始まり、まちなかにはジャズの音色が響き、訪れた人たちを魅了しています。3連休に合わせて行われている、「金沢ジャズストリート」17年目を迎えたことしのイベントには、全国のプロやアマチュア、学生アーティストら総勢150を超える団体が出演しています。いしかわ四高記念公園や片町きららなどで行われている「まちかどジャズライ