フェンシング元韓国代表で“美女剣士”と呼ばれ、タレントとしても活動してきたナム・ヒョンヒが、元恋人チョン・チョンジョの詐欺事件の共犯という濡れ衣を晴らした。事件発生から2年ぶりのことだ。【写真】“美女剣士”ナム・ヒョニ、再婚を発表！ナム・ヒョンヒの法的代理人であるソン・スホ弁護士は9月13日、自身のSNSに「ナム・ヒョンヒ フェンシング監督 チョン・チョンジョ事件 損害賠償訴訟 全部勝訴」というタイトルの文