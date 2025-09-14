倉敷美観地区に新たな交流拠点がオープンしました。オープンに合わせて開かれたセレモニーには、倉敷市の伊東香織市長をはじめ、関係者約40人が出席しました。 倉敷美観地区に整備された「阿知まち広場」は市が所有する町家と敷地を改修したもので市と第三セクターの「倉敷まちづくり株式会社」が管理・運営しています。 市は昨年度、約7300万円をかけて耐震工事やエアコンの設置などを行いました。