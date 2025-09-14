１１日、演奏を披露する北京の民族楽器愛好家たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月14日】中国天津市の群星劇院で11日、京津冀（北京・天津・河北の2市1省）第6回民族楽器招待コンクールが開かれ、京津冀地域の民族楽器愛好家らが24のプログラムを披露した。コンクールは、過去5回の開催を経て文化事業としての地位を確立し、民族音楽を通じて北京・天津・河北の文化交流と融合を深め、優れた民族音楽人材を発掘