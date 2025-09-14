◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ決勝 日本−アメリカ（14日、沖縄セルラースタジアム那覇）オープニングラウンド、スーパーラウンドのここまで計8試合を全勝で飾り、決勝に駒を進めた日本はアメリカとの決勝。今大会2度目の対決。スーパーラウンドでは、日本が延長8回タイブレークの末に勝利しています。日本スタメンは1番（遊）岡部飛雄馬選手（敦賀気比/3年）、2番（左）藤森海斗選手（明徳義塾/3年）、3番（一）高畑知季