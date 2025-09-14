山形県の郷土料理・芋煮３万食分を直径６・５メートルの大鍋で調理する「日本一の芋煮会フェスティバル」が１４日、山形市の馬見ヶ崎川河川敷で行われ、観光客らが秋の味覚を楽しんだ。大鍋にはサトイモ３・２トン、牛肉１・２トン、長ネギ３５００本などが投入され、２台のショベルカーが豪快にかき混ぜて調理した。例年、イベント用の畑で取れたサトイモを使うが、今年は猛暑の影響で半分ほどしか収穫できず、残りは県内の他