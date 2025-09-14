アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第2弾が公開された。【写真集カット3点】もん絶…奇想天外な可愛さを放つ河田陽菜本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録