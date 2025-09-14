ニューストップ > 国内ニュース > 長野・松本市で車同士の衝突事故 子ども含む7人搬送、1人が心肺停止 国内の事件・事故 交通事故 長野県 時事ニュース FNNプライムオンライン 長野・松本市で車同士の衝突事故 子ども含む7人搬送、1人が心肺停止 2025年9月14日 17時44分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 14日、長野・松本市の国道158号線で乗用車とワンボックスカーが衝突した 子どもを含む7人が病院に運ばれ、うち成人男性1人が心肺停止の状態だという 現場はアルピコ交通上高地線の新島々駅から西へ1kmほどの場所とのこと 記事を読む おすすめ記事 小野賢章＆花澤香菜、離婚を報告 連名で経緯つづる「夫婦として過ごす時間の確保が難しく」【全文掲載】 2025年9月14日 19時3分 三角関係報道で蘇った坂口健太郎の"超マメ男"ぶり 永野芽郁を虜…高畑充希の誕生日に手渡した大きな花束 2025年9月14日 9時26分 「正直、ナメてるなと思いました」EXILE・ATSUSHI 橋幸夫さん通夜参列で批判続出の“そっくり芸人”に語った「怒り」 2025年9月12日 16時0分 市村正親、篠原涼子と家を「行ったり来たり」現在の“関係”明かし再注目される離婚の“真の理由” 2025年9月13日 15時33分 森香澄、衝撃告白 飛行機隣席男性から受けた“地獄恐怖体験”「Ｘを開いたら…」 2025年9月14日 7時33分