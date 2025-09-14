季節の装いに合わせて手元を彩る人気シリーズから、待望の新作が登場しました。URBAN RESEARCH×ANDIZUMOの別注ネイルカラーは、出雲の自然や伝統に敬意を払いながら誕生した特別なプロダクト。今季は秋冬をイメージしたラメカラー2色がラインナップ。大地のぬくもりを感じるブラウンと、月光のきらめきを宿したゴールドが、指先に上品な輝きを添えてくれます。 秋冬を彩る「大地」と「月光」 大