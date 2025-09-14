14日午後4時18分ごろ、JR牟岐線牟岐駅と鯖瀬駅の間で上りの普通列車が倒れていた木に接触する事故がありました。この事故で乗っていた乗員乗客にけがはありませんでしたが牟岐駅と阿波海南駅の間で現在運転を見合わせています。最新の運行情報はJR四国のホームページをご確認ください。