14日朝、兵庫・明石市の沖合で漁船とプレジャーボートが衝突し、6人がけがをしました。14日午前9時ごろ、兵庫・明石市で、漁船から「プレジャーボートと衝突した」と海上保安庁に通報がありました。神戸海上保安部によると、全長15メートルほどの漁船と、全長6.5メートルほどのプレジャーボートが、林崎港から南西1.3km付近の沖合で衝突したということです。この事故で、プレジャーボートに乗っていた40代〜70代の男性6人がけがを