障害のある子どもがさまざまな職業を体験できるイベントが秋田市で開かれました。障害のある子どもたちに働く楽しさを知ってもらおうと、おととし始まったこのイベントに特別支援学校の児童やその兄弟などおよそ30人が参加しました。子どもたちが主体的に取り組めるよう会場に保護者は入りません。中古品買取・販売の体験「これ持って渡して220番でお呼びしますって」「どう？いくらかな」「新品のようにぴかぴかのやつかたくさん