14日（日）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。西武の先発投手は松本航、対するヤクルトの先発投手は坂本拓己。1回裏、松本は西川遥輝の適時打で1点を奪われる。西武は先制を許してしまう。しかしその直後、西武はすかさず同点に追いつく。四球で出塁した渡部健人を二塁に置き、是澤涼輔の適時打で1点を返す。1対1の同点で迎えた5回表、平沢大河、林冠臣の連打で無死一三塁とし、蛭間拓哉は併殺打に