◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが2試合連続の逆転勝ちで優勝マジックを12に減らした。3点を追う6回、6本の長短打を集め、一挙4得点で逆転に成功した。有原航平が7回3失点で12勝目を挙げた。有原は7回を4安打3失点。4回からの4イニングはパーフェクトに抑え、球数も90球だったが、首脳陣は継投策に踏み切った。8回は前日13日に1失点した松本裕樹、9回は杉山一樹が無失点に抑え、1点のリ