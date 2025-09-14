◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの柳町達外野手（28）が決勝点となる適時打を放った。3点差を追いついた6回。なお、2死一、三塁で、5番手才木海翔が投じた初球のフォークを中前へはじき返した。その前の3打席はいずれも三振に倒れていただけに「死ぬ気で打つ思いで打席に入った。欲しい点が取れてよかった」とうなずいた。9回の5打席目も左翼線への二塁打を放って今季の安打数を111