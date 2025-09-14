◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクが2試合連続の逆転勝ちで優勝マジックを12に減らした。3点を追う6回、6本の長短打を集め、一挙4得点で逆転に成功した。有原航平が7回3失点で12勝目を挙げた。13日は9回に0―1から逆転勝ち。この試合も3点のビハインドをはね返した。試合後、小久保裕紀監督は「苦しい試合ですよ。この時期は楽な試合はないので」と振り返った。6回の集中打については「