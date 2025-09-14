スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は、日本代表の活動中、この夏にステップアップ移籍を望んだものの、クラブが移籍を認めなかった事実を打ち明けた。この驚きの告白はスコットランドで大きな反響を呼んだ。その余波はいまも続いている。英メディア『FOOTBALL INSIDER』によれば、ピート・オルーク記者はこの発言が「ブレンダン・ロジャーズ監督にとって望まない頭痛の種」と表現。「気持ちが落ち着いてい