俳優の眞栄田郷敦（25）が14日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。芸能界入り秘話を明かした。俳優の満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに神奈川県愛川市をドライブした眞栄田。眞栄田の家族は父は世界的アクションスター・千葉真一、兄は新田真剣佑。12歳までロサンゼルスで暮らしていた。満島から「郷敦ってデビューしてさ、まだそんな経ってないよね？」と聞