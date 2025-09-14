AKB48の田口愛佳（21）が14日、自身のインスタグラムで兄の職業を明かした。【動画】AKB48田口愛佳の兄が登場！たぐちたかすみが妹について語る田口は、兄であるピン芸人のたぐちたかすみ（27）が出演しているYouTube動画のスクリーンショットを投稿。「実はお兄ちゃん芸人してます」と明かした。所属事務所「ライジング・アップ」公式チャンネルの番組では、たぐちが「顔が異常に似てないだけ」とコメントしており、田口も