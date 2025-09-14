パ５位の西武は１４日、２位・日本ハム戦（エスコン）に３―４と連敗し借金９。対戦成績が８勝１４敗１分けとなり３試合を残して２年連続の負け越しが確定した。先発・隅田知一郎投手（２５）は初回、水谷のあわや先頭打者弾という中堅フェンス直撃の二塁打でリズムを乱され連続四球で無死満塁のピンチを背負うと郡司、清宮の連続犠飛で２点の先制を許す立ち上がり。そして２回には石井一、６回には郡司にソロ本塁打を許し、