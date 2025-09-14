歌手の氷川きよしさん（48）が2025年9月11日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のボーカル・hydeさん（56）とのツーショットを披露した。「最高でした！」氷川さんは、「先日hydeさんのLiveにお邪魔しました！」と報告し、hydeさんとのツーショット写真を投稿。「目が離せなかった！しびれた！最高でした！」とつづり、「わたしのLiveにお花もありがとうございました！幸せ！」と感謝を伝えていた。そ