13日丸亀市のレオマリゾートで大観覧車の点灯式が行われゴールドにライトアップしました。世界各所を小児がん啓発のゴールドカラーにライトアップさせる「世界小児がん啓発キャンペーン」に丸亀市が賛同しレオマリゾートに開催を依頼したものです。点灯式には、姉を白血病で亡くした女の子や香川県で小児がん患者などを支援する「特定非営利活動法人未来ISSEY」などが参加しました。（