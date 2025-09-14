奇祭として有名な「ひょうげ祭り」が高松市で行われ地域の人たちが奇抜な衣装と化粧で町を練り歩きました。江戸時代から高松市の香川町浅野地区に伝わる「ひょうげ祭り」は水の恵みに感謝し豊作を祝う行事で、高松市の無形民俗文化財に指定されています。地域の人たちが、飼料袋でつくった袴など手作りの衣装を身にまといさらに奇抜な化粧をして約2キロを練り歩きました。 「ひょうげる」とは、讃岐の言葉で「ふざける」