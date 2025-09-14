笑顔でカメラに手を振るTWICE・JIHYO（ジヒョ） TWICEのリーダーのJIHYO（ジヒョ）が14日、都内で開催された自身がブランドミューズを務める韓国コスメブランド「Milk Touch Iconic Wonderland」新商品発表会に登場し、日本のファンを魅了した。イベントではメイクのこだわりや日本での意外な素顔を明かした。【写真】TWICE・JIHYO（ジヒョ）「Milk Touch Iconic Wonderland」新商品発表会イベントは、9月15日に全