ウイスキー【ペニシリン（Penicillin）】 2種類のスコッチウイスキーを使用 2005年にニューヨークのバーテンダーが考案。同名の抗生物質「ペニシリン」にちなむ。2種類のスコッチウイスキーとレモンやショウガの風味が組み合わさり、爽快で飲みやすい一杯に。定番人気になりつつある。 レシピ スコッチウイスキー（ブレンデッド）：45mlスコ