桑木志帆選手2023年1月 国内女子メジャー「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」（茨城県）で14日、岡山市出身の桑木志帆選手（22）が通算10アンダーとし、プレーオフの末に２位となりました。3位タイには津山市出身の小林光希選手（23)が入りました。