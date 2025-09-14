14日午後、松本市の国道で車同士が正面衝突する事故があり、子どもを含む7人が搬送されました。消防によりますと、このうち大人1人が意識不明の状態だということです。警察と消防によりますと、14日午後2時半前、松本市波田の国道158号で「車同士が正面衝突した」と、通行人から消防に通報がありました。この事故で、大人5人と子ども2人の合わせて7人が市内の病院に搬送され、このうち大人1人が意識不明の状態でドクターヘリ