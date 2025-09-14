「日本ハム４−３西武」（１４日、エスコンフィールド）日本ハム・今川が六回の守備から五十幡と交代した。五回の第３打席で三ゴロ併殺に倒れた際、右足を気にしながらベンチへ。歩み寄ったトレーナーと話しながら、ベンチ裏に下がった。試合後、新庄監督は「今川くんもねえ…」とため息まじりに悔しそうな表情を浮かべ、「でも、この世界は怪我をしないのも実力のうち。そりゃ起こったことは仕方ない。（登録を）抹消しま