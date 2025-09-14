「阪神−中日」（１４日、甲子園球場）今季限りで現役を引退する中日・中田翔（３６）へ甲子園球場全体から拍手が送られるシーンがあった。中日の試合前練習が終了すると、アナウンスとともに、「中日ドラゴンズ中田翔選手１８年間お疲れ様でした」とバックスクリーンのビジョンに映し出された。スタンドからは温かい拍手が送られ、「中田翔ー！」、「翔さーん！」と歓声も。中田は何度も手を挙げてスタンドの声援に応え