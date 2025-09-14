◇高校野球秋季兵庫大会1回戦篠山産12―4県伊丹（2025年9月14日ベイコム野球場）高校野球の兵庫大会は14日に1回戦が行われ、篠山産は県伊丹との県大会1回戦を12―4の8回コールドで制した。計17安打と活発な打線が相手の小刻みな継投策を上回った。神村学園（鹿児島）と創志学園（岡山）で甲子園に春夏7度出場した長沢宏行前監督は、部員への暴力行為により今月で退任。副部長から後任に昇格した藤田善継監督は「思い切り