立憲民主党の安住幹事長は１４日のＮＨＫ番組で、石破首相（自民党総裁）の退陣後に衆参両院で行われる首相指名選挙を巡り、「決選投票で野田代表に投票してもらう環境作りをしたい」と述べ、野党各党に協力を求める考えを示した。安住氏は「基本政策は（脇に）置いて、ミッションをやるために組む」と主張し、物価高対策などに取り組む連立政権の樹立を目指すとした。新総裁を選出した直後の衆院解散・総選挙については「総裁