通算18アンダーで優勝し、トロフィーを手に笑顔の比嘉一貴＝ジャック・ニクラウスGC（共同）シンハンドンヘ・オープン最終日（14日・韓国・ジャック・ニクラウスGC＝7471ヤード、パー72）首位から出た比嘉一貴が5バーディー、1ボギーの68をマークし、通算18アンダーの270で今季2勝目、ツアー通算8勝目を挙げた。優勝賞金2840万4千円を獲得した。スコット・ビンセント（ジンバブエ）ら2人が1打差の2位。日本勢は勝俣陵が通算14