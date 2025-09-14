■東京2025世界陸上女子マラソン（14日国立競技場発着、42.195km）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手レース中の気温が30度に迫る中、女子マラソンは初出場の小林香菜（24、大塚製薬）が日本勢トップの7位（2時間28分50秒）でフィニッシュ。世界陸上では2019年ドーハ大会の谷本観月（7位）以来、日本勢3大会ぶりの入賞となった。レース後のインタビューで小林は「いやちょっともう信じられないですね。運